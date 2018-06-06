قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الثلاثاء، إن 200 ألف سوري عادوا إلى مناطق تسيطر عليها قوات تركية في شمال سوريا .

ونقلت وكالة (رويترز) عن إردوغان قوله "حتى الآن عاد نحو 200 ألف من سكان هذه المناطق من تركيا.. وهم يواصلون العودة. لماذا؟ لأنها أرضهم ونحن نفتح الطريق لعودتهم".

وتابع الرئيس التركي إن "الكثير من اللاجئين عادوا بالفعل إلى منطقتي عفرين وجرابلس، اللتين نفذت فيهما تركيا عمليات عسكرية لطرد المقاتلين الأكراد أو مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية".

ونفذت القوات التركية خلال العامين الماضيين عمليتين عسكريتين واسعتين ضد من تصفه تركيا "بالإرهابيين" في شمال سوريا.

وشنت تركيا من 24 آب 2016 إلى 29 آذار 2017، بالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر"، عملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" وتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محوره العسكري، وسيطرت القوات التركية على مناطق واسعة شمال محافظة حلب من مدينة جرابلس حتى مدينة إعزاز.

وفي 20 كانون الثاني من العام الماضي أطلقت تركيا عملية أخرى مشتركة مع "الجيش السوري الحر" تحت مسمى "غصن الزيتون" ضد الأكراد تم خلالها طرد "قوات سوريا الديمقراطية" من منطقة عفرين، في حين أعلن أردوغان مراراً أن بلاده لن تترد في شن عمليات جديدة لتطهير كامل أراضي شمال سوريا وصولا إلى الحدود العراقية من الإرهابيين.

وفتحت تركيا بداية حدودها أمام المهاجرين السوريين عندما تفجر الصراع في سوريا عام 2011. لكن أنقرة تراجعت عن سياسة "الباب المفتوح" وشيدت جدارا على الحدود التي تمتد لمسافة 911 كيلومترا.

ويتواجد في تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري، ويرى بعض الأتراك أن وجودهم يمثل عبئا اقتصاديا وتهديدا لفرص العمل.

سيريانيوز