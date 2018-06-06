دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الأربعاء، بلدان رابطة الدول المستقلة المشاركة في إرساء السلام في سوريا، من خلال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية.

وقال شويغو، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول الرابطة "من الواضح للجميع أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة​​​، أتوجه إليكم في هذا الصدد، أيها الزملاء الأعزاء، باقتراح المشاركة في إرساء السلام في سوريا".

وأضاف شويغو أن قضايا التسوية السياسية وتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية تأتي في المقدمة بسوريا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي "نعول على مساندتكم، التي من شأنها أن تظهر وحدتنا في الحرب ضد الإرهاب العالمي وضمان الأمن المشترك".

وأكد الوزير الروسي ان "جزءا كبيرا من مساحة سوريا بات اليوم محررا من سيطرة المسلحين، وأن مفاوضات مع بقية الإرهابيين جارية لإلقاء السلاح، حيث تم خلق جميع الظروف للتسوية السياسية في سوريا، وبعثها دولة موحدة من جديد وغير قابلة للتقسيم".

وتقلصت مساحة سيطرة تنظيم "داعش" وكذلك مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، مؤخراً لصالح الجيش النظامي الذي تمكن من فرض سيطرته عن طريق المعارك تارة أو تسويات واتفاقات تارة أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا يوم الاثنين، الدول الاوربية لمساعدة السوريين بالعودة الى منازلهم.

وكان بوتين اعلن خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتصف ايار الماضي انه في حال أرادت أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة السورية.