روسيا تواصل نتائجها المتواضعة قبل خوض غمار نهائيات كأس العالم اخبار الرياضة شارك

حسم التعادل 1-1 مواجهة روسيا مع تركيا في موسكو الثلاثاء في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات أصحاب الأرض لاستضافة كأس العالم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح منتخب روسيا التسجيل بفضل ألكسندر ساميدوف (35) قبل أن يعدل يوسف ملي النتيجة لتركيا (59).



وهذه المباراة الودية الأخيرة لروسيا قبل الالتقاء بمنتخب السعودية في افتتاح كأس العالم في الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي.



ولم تعرف روسيا طعم الانتصار في آخر 8 مباريات استعدادية للمونديال.



وتعادلت روسيا مع إيران 1-1 ثم خسرت من الأرجنتين 1-0 وتعادلت مع إسبانيا 3-3 قبل أن تهزم من البرازيل 3-0 وفرنسا 3-1 والنمسا 1-0 وأخيراً تعادلت مع تركيا 1-1.



ويعود آخر انتصار لروسيا إلى مباراتها مع كوريا الجنوبية 4-2 في السابع من أكتوبر الفائت. سيريانيوز 2018-06-05 18:17:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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