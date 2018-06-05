انتهى مشوار الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عند الدور ربع النهائي بخسارته أمام الإيطالي المغمور ماركو تشيكيناتو المصنف 72 عالميا بنتيجة 3-6 و6-7 (4-7) و6-1 و6-7 (13-11).

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وكان الصربي يمني النفس ببلوغ نصف النهائي الأول له في بطولات الغراند سلام منذ فلاشينغ ميدوز عام 2016 (خسر النهائي في حينها)، وبدت الفرصة سانحة أمامه كونه يواجه لاعبا لم يسبق له الفوز بأي مباراة في الغراند سلام قبل النسخة الحالية من رولان غاروس.



لكن الإيطالي البالغ 25 عاما فاجأ منافسه المتوج بـ12 لقبا كبيرا وأصبح بتصنيفه الـ72، أدنى لاعبا من حيث الترتيب يبلغ نصف نهائي رولان غاروس منذ 1999 (الاوكراني اندري مدفيديف).



كما أصبح تشيكيناتو أول إيطالي يصل الى نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ 40 عاما، وهو سيواجه النمسوي دومينيك تييم المصنف سابعا والذي تخطى بدوره الالماني الكسندر زفيريف الثاني 6-4 و6-2 و6-1.



وبعد مباراة استمرت لثلاث ساعات ونصف، بينها ساعة و18 دقيقة في المجموعة الرابعة التي شهدت شوطا فاصلا ماراتونيا، كشف ديوكوفيتش الذي يحاول جاهدا استعادة مستواه السابق، أنه "غير أكيد إذا كنت سألعب على (دورات) الملاعب العشبية"، وأبرزها دون شك بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها ثلاث مرات.