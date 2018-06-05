قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الثلاثاء إن مستشاريها العسكريين سيغادرون مدينة منبج وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق على خطة للمنطقة تتضمن انسحاب الوحدات.

وقالت الوحدات في البيان الذي نشرته وسائل إعلامية "الآن بعد مضي أكثر من سنتين من عملهم المستمر، ووصول مجلس منبج العسكري للاكتفاء الذاتي، في مجالات التدريب، قررت القيادة العامة لـ(وحدات حماية الشعب) سحب مستشاريها العسكريين من منبج ".

وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو اتفقا يوم الاثنين، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج.

تلا ذلك إعلان جاويش أوغلو أن "خطة العمل التركية - الأمريكية بشأن منبج سيبدأ تنفيذها خلال 10 أيام "، مشيراً إلى أن " خطة العمل ستستمر لمدة أقل من 6 أشهر".

وكانت منبج تعتبر من ابرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الاكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.

سيريانيوز