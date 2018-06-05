وصفت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، الاعلان عن تشكيل "مقاومة عشائرية" في سوريا ضد التواجد الاجنبي في البلاد بأنه "أمر شرعي ً".

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واشار مثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة القاعدة على (فيسبوك)، ان "الإعلان الرسمي الصادر عن القبائل السورية حول إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد التواجد العسكري غير الشرعي في البلاد يعد أمراً شرعياً ".

واضاف ايفانوف ان " القوات الحكومية السورية ستقوم بدعم أي تحرك من هذا القبيل قد يستهدف التواجد العسكري الأمريكي أو التركي أو أي قوة عسكرية دخلت دون طلب رسمي من الحكومة السورية في دمشق".

و أعلن بيان صادر عن مؤتمر للعشائر السورية، يوم الأحد ، تشكيل "مقاومة شعبية عشائرية" ضد الوجود الاميركي والتركي والفرنسي في الأراضي السورية.

وجاء البيان بعد اجتماع بدأ يوم السبت، في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي ، بمشاركة ممثلين عن نحو «70 عشيرة سوريا» من محافظات حلب الرقة ودير الزور.

ويأتي الإعلان عن تشكيل "مقاومة عشائرية" في المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع العراق، في ظل أنباء عن ترحيب العشائر المتواجدة على الجانب العراقي من الحدود لا سيما المناطق المتنازع عليها، بانتشار القوات الأميركية في قضائي ربيعة، وسنجار، لطرد عناصر " الحشد الشعبي" و "داعش" من تلك المناطق، وأيضا لقطع الإمداد الإيراني إلى عناصر " الحشد الشعبي"، وإنهاء تسلل " داعش" إلى الأراضي العراقية .