قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء أن "واشنطن تبحث مع العسكريين الروس الوضع في مدينة منبج بريف حلب، التي من المقرر إخراج الوحدات الكردية منها بسبب صدامات مع القوات التركية".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن ممثل الخارجية الأمريكية ،قوله للصحفيين "طوال الوقت نجري مباحثات مع الروس لتجنب نشوب نزاعات، وهذا أمر جيد، بعض الحدود وخطوط منع نشوب الصراع تتواجد جنوب منبج، وتبقى مستقرة إلى حد كبير ونريد بقاءها كذلك".

وأضاف أن "تركيا تجري مشاورات مماثلة مع روسيا، والولايات المتحدة على دراية بهذه الاتصالات وتنسق مع أنقرة".

وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو اتفقا يوم الاثنين، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج.

تلا ذلك إعلان جاويش أوغلو أن "خطة العمل التركية - الأمريكية بشأن منبج سيبدأ تنفيذها خلال 10 أيام "، مشيراً إلى أن " خطة العمل ستستمر لمدة أقل من 6 أشهر".

وقالت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن مستشاريها العسكريين سيغادرون مدينة منبج .

وكان القائد العام لمجلس منبج العسكري محمد أبو عادل قال في تصريحات في 30 أيار الماضي، أنه لا توجد قوات كردية في مدينة منبج، مشددا على أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحبت من المدينة بعد 4 أشهر من تحريرها من قبضة تنظيم "داعش".

وتعد منبج المقر الرئيس للقواعد ومعسكرات القوات الأجنبية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شمالي سوريا.

وكانت منبج تعتبر من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.

سيريانيوز