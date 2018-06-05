أعلنت إدارة مطار "فنوكوفو" الروسي، يوم الثلاثاء، أن شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" ستبدأ مع نهاية شهر حزيران الجاري، بتنظيم رحلات مباشرة بين دمشق و موسكو.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته وكالات أنباء، أن شركة "أجنحة الشام" ستُسيّر الرحلة الأولى بين دمشق وموسكو في الـ 20 حزيران الجاري.

من جهتها، أفادت شركة "أجنحة الشام" على موقعها الالكتروني أن "الشركة وقعت مع مؤسسة الطيران العربية السورية اتفاقاً تجارياً يقضي بتبادل التذاكر على رحلات الشركتين ببن دمشق وموسكو ، وتتيح الاتفاقية لحملة التذاكر على مقاطع الشركتين اختيار توقيت رحلتهم المناسب على أي من الشركتين" .

وأضافت أن "الاتفاقية تؤمن سهولة ومرونة الحركة بين البلدين على اعتبار أن مؤسسة الطيران العربية السورية تشغل رحلة واحدة يوم الأحد من كل أسبوع وستبدأ أجنحة الشام بتسيير رحلة واحدة يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتباراً من 20 حزيران الحالي" .

وبالنسبة لأسعار التذاكر أوضحت "أجنحة الشام" أن "أسعار التذاكر من موسكو إلى دمشق ذهابا ستكون ابتداء من 350 دولارا، وذهابا وإيابا ستكون ابتداء من 550 دولارا".

وتابعت الشركة "أما بالنسبة للرحلة من دمشق إلى موسكو ستكون ابتداء من 300 دولارا لرحلة الذهاب، و400 دولارا للذهاب والإياب".

وتنفذ شركة "أجنحة الشام" عدة رحلات إلى عدد من البلدان منها السعودية والإمارات والعراق وقطر وأرمينيا.

وتأسست "أجنحة الشام" للرحلات الجوية في عام 2007، ويقع مقرها في مطار دمشق كما تعتبر أول شركة طيران يمتلكها القطاع الخاص تم إنشاؤها في سوريا.

وأوقفت " أجنحة الشام " في عام 2012 عملياتها نتيجة ظروف الأزمة في البلاد التي بدأت في آذار عام 2011 إلا أنها عاودت استئناف رحلاتها الجوية في عام 2014 بعد أن حصلت على رخصة مشغل رحلات منتظمة كناقل وطني، وباشرت بتنفيذ رحلات منظمة إلى كل من القامشلي وبيروت والكويت وبغداد.

وكانت رحلات شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" المباشرة مع سوريا قد توقفت في آب من عام 2012.

ويشار إلى أن عدة شركات خطوط جوية عربية وأجنبية قررت إيقاف رحلاتها إلى سوريا, وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد, إضافة إلى أسباب اقتصادية.

سيريانيوز