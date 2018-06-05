أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن العمليات العسكرية التى تنفذها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى (الدشيشة) في دير الزور صعبة للغاية، وتهدف لضمان عدم فرار إرهابيى تنظيم (داعش) من المنطقة.

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وأعلنت حملة "عاصفة الجزيرة" العسكرية التابعة لقوات "سوريا الديمقراطية" الثلاثاء الماضي، توجهها إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية.

وانطلقت حملة "عاصفة الجزيرة" والتي تشنها قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، في الأول من أيار الماضي .

وكانت "قسد" أعلنت في أيلول الماضي، انطلاق عملية "عاصفة الجزيرة" العسكرية لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي ".

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في أيار العام الماضي، إرسال معدات وأسلحة ثقيلة لقوات "سوريا الديمقراطية" لشن حملة عسكرية لتحرير مدينة الرقة، التي كان أعلنها التنظيم عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة في سوريا قبل أكثر من 3 سنوات.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.