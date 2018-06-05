دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الدول الاوربية لمساعدة السوريين بالعودة الى منازلهم وتنظيم الحبة الطبيعية في بلدهم.

وقال الرئيس الروسي في محادثاته مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، انه "إذا كانت أوروبا تريد تقليص عدد المهاجرين، بمن فيهم الوافدون إليها من سوريا ودول الجوار، فيجب أن تساعد الناس على العودة إلى منازلهم وتنظيم الحياة الطبيعية في بلدهم", مشيرا الى ان" فيينا مستعدة للانضمام إلى عمليات إنسانية تنظم لدعم أهالي سوريا"،

وكان بوتين اعلن خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتصف الشهر الماضي انه في حال أرادت أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

واستضافت دول الجوار السوري وهي الأردن وتركيا والعراق ولبنان أغلب اللاجئين السوريين وعددهم 5.6 مليون سوري فروا من بلادهم ومئات الآلاف منهم لجؤوا إلى الدول الأوروبية بسبب الحرب التي دخلت عامها الثامن.

و صدر مطلع نيسان الماضي، مرسوما رئاسياً يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

سيريانيوز