سيريانيوز :: العفو الدولية التحالف ربما ارتكب انتهاكات خلال حملته العسكرية على الرقة

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واشار التقرير، الذي نشرته وكالة (رويترز)، الى ان هجمات التحالف في مدينة الرقة العام الماضي ربما "انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر".

وبين التقرير ان التحالف "لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد، خلال حملته على الرقة".

وكان التحالف الدولي رد سابقاً على اتهامات بتسببه بقتل مدنيين جراء عملياته العسكرية بالرقة، بالقول إنه كان حريصا على تجنبهم وإنه حقق في كل التقارير التي تفيد بحدوث ذلك.

ولفت التقرير الى ان "مقاتلي "داعش" عملوا بين المدنيين واستخدموهم دروعا بشرية خلال معركة الرقة مما جعل من الصعب على التحالف تجنب إسقاط قتلى منهم".

واعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات اجرتها مع 112 من سكان الرقة خلال بحث ميداني أجرته هناك في شباط وزارت خلاله مواقع 42 ضربة جوية ومدفعية وبقذائف المورتر.

وشنت قوات "سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية مسلحة، حملة استعادة الرقة من حزيران إلى تشرين الأول من العام الماضي بدعم من طائرات التحالف الحربية وقواته الخاصة.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

ويدعم التحالف الدولي قوات "قسد"، التي طردت "داعش" من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بينها مدينة الرقة .

سيريانيوز

2018-06-05 06:24:48