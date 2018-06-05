نفت وزارة الكهرباء الأنباء التي تحدثت عن ارتفاع في أسعار التغذية الكهربائية للمواطنين.

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وأكد مصدر في الوزارة، في تصريح لـ(الوطن اون لاين)، أن "الأسعار ثابتة للمرحلة الحالية والمقبلة ولم تتغير منذ أكثر من عامين".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اعلن سابقاً ان الحكومة تعمل على الا يكون هناك زيادة في الأسعار، سواء الكهرباء أو المحروقات أو غيرها من المواد.

ويشتكي المواطن من ارتفاع فواتير الكهرباء ، فالبعض أكد أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت الضعف عما كانت عليه، علماً أن استهلاكه لم يختلف.

وكانت آخر تعديل طرأ على أسعار الطاقة الكهربائية عام 2016، حيث رفع مجلس الوزراء سعر الكهرباء 100 % للاستهلاك المنزلي ليصبح سعر الكيلو واط الواحد ليرة سورية للشريحة الأولى بعد أن كان 50 قرشاً.