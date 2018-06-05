لقي 10 أشخاص حتفهم، يوم الثلاثاء، بقصف طائرات تابعة للتحالف الدولي على قرية جزاع في ريف الحسكة الجنوبي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية لم تسمها القول ان "طائرات التحالف الدولي قصفت منازل المواطنين في قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال ودمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة".

وتابعت المصادر إن " مئات العائلات نزحت خوفا من تجدد الاستهداف الجوي والمدفعي، الأمر الذي أدى إلى أوضاع إنسانية مأساوية للمهجرين من قراهم".

وكان ضحايا سقطوا جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة السبت،على ريف الحسكة الجنوبي.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.

سيريانيوز