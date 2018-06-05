أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مواد جديدة إلى دليل الاستيراد، شملت بعض المواد الغذائية واكسسوارات السيارات وغيرها من أمور.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، ان "الاقتصاد أضافت بنوداً جمركية جديدة إلى دليل الاستيراد".

وتابعت الصحيفة، "شملت البنود بحسب الوصف التجاري للدليل، الفاصولياء البيضاء والحمراء، شرط ألا تكون معالجة، والذرة بشرط ألا تكون معلبة، والبابونج والعشرق والسنامكي والكركدية والميرمية والورد المجفف، بشرط السماح لجميع المستوردين بالاستيراد لنهاية شهر أيلول من العام الجاري مع التقيد بأنظمة الحجر الزراعي.

وشملت القائمة كذلك " مواد كشف وتبييض اللون الأساسي للأسنان، بشرط ألا يحتوي على معجون أسنان ولا منظفات ولا مواد تجميل، ولوازم سيارات غطاء رديتير بلاستيك ومسكات أبواب بلاستيكية ودعاسات سيارات، بشرط ألا تكون حصراً للسيارات، ولا تحتوي على البسط بأنواعها وعربات نقل أطفال وأجزائها".

وأضاف الاقتصاد كذلك بنوداً جمركية أخرى شملت "ألعاباً على ألا تحتوي دراجات مصممة للركوب عليها وقوفاً على قدم واحدة لدفعها بالأخرى (سكوتر)، وألا تحتوي على البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية، وألعاب الأوتاد الذاتية الحركة، وأن تكون الدراجات للأطفال حصراً.

ومن المواد التي تم إدراجها بالقائمة، "مكيفات منزلية وأجزاء وقطع تبديل للمكيفات، وغرف التصنيع وملحقاتها بشرط أن تكون لمنشأة صناعية خاصة بصناعة الأدوية قائمة وتعمل، بالإضافة إلى مشعات للتدفئة المركزية".

وطلبت وزارة الاقتصاد من مديريات الاقتصاد تضمين إجازة الاستيراد اسم المخلص الجمركي أو اسم من يتابعها وخاتمه وتوقيعه على النسخة الأولى من الإجازة، وتصديق الوثائق ومرفقات الإجازة، خاصة منها وثيقة الانتساب إلى غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة أصولاً من الجهة المصدرة لها، وعدم قبول أي إجازة مرفق بوثائقها تفويض غير مصدق من صاحب العلاقة.

ولفتت الصحيفة المحلية، إلى أن الوزارة أكدت لمديريات الاقتصاد في المحافظات إضافة إلى مديرية الجمارك العامة، أن موافقة الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعامل معاملة إجازات الاستيراد لجهة المدة والتعديلات المسموحة.

وتصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، في فترات مختلفة قوائم جديدة بالمستوردات، وذلك استناداً لقرارات لجنة السياسات في مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة وافقت في اجتماعها الأخير على استيراد عدد من المواد الأولية المرتبطة ببعض الصناعات، وعربات الأطفال والمكيفات المنزلية وقطع تبديلها ومشعات التدفئة المركزية باعتبار الانتاج المحلي لا يغطي سوى 5% من حاجة السوق منها.

سيريانيوز