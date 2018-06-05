قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، يوم الثلاثاء، إنه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادرتهم مدينة منبج، وذلك في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

واضاف جاويش أوغلو للصحفيين، أن "العمل المشترك على خارطة الطريق التي اتفق عليها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، سيبدأ خلال عشرة أيام، وسينفذ في غضون ستة أشهر".

وكانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وافقتا يوم الاثنين، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ولفت الوزير التركي إلى إن هذا النموذج يتعين أن يطبق في المستقبل على الرقة وكوباني ومناطق سورية أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب".

وتابع جاويش أوغلو، أن "الولايات المتحدة لم تتعهد بتصنيف وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية"، مشيرا الى ان "تعاون تركيا في منبج مع الولايات المتحدة ليس بديلا عن العمل مع روسيا في الشأن السوري".

وكانت منبج تعتبر من ابرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الاكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.

وسبق أن أكدت أنقرة مرارا العزم التوجه إلى منبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الأكراد منها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.

سيريانيوز