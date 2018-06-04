استغل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب عامل الأرض على أكمل وجه وتقدم على وصيفه كليفلاند كافالييرز 2-صفر في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه عليه 122-103 في المباراة الثانية من هذه المواجهة المكررة بين الفريقين للموسم الرابع تواليا.

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وخلافا للمباراة الأولى التي احتاج فيها غولدن ستايت للتمديد وسوء تفاهم بين جاي آر سميث ومدربه في الثواني الأخيرة من الربع الرابع لكي يحسم اللقاء 124-114، سيطر رجال المدرب ستيف كير تماما على المباراة الثانية بفضل نجمهم ستيفن كوري.



وتألق كوري في مباراة الأحد، لاسيما من خارج القوس حيث أصبح أول لاعب في تاريخ نهائي الدوري يسجل 9 ثلاثيات، منهيا اللقاء وفي رصيده 33 نقطة مع 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما ساهم النجمان الآخران كيفن دورانت وكلاي تومسون بـ26 و20 نقطة تواليا مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة للأول.



وبعدما تعملق في المواجهة الأولى بتسجيله 51 نقطة دون أن يجنب فريقه الهزيمة، كان "الملك" ليبرون جيمس الذي يخوض النهائي للمرة الثامنة تواليا والتاسعة في مسيرته المتوجة بثلاثة ألقاب (2012 و2013 مع ميامي و2016 مع كليفلاند)، أفضل لاعبي وصيف البطل مجددا لكنه اكتفى هذه المرة بتسجيل 29 نقطة مع 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة.



وتنتقل السلسلة الأربعاء الى ملعب كليفلاند الذي يستضيف ايضا المباراة الرابعة الجمعة، قبل أن يتبادل الفريقان الاستضافة اذا اقتضت الحاجة لأن الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع يحسم المواجهة ويتوج باللقب.