شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، على ضرورة التوصل مع بريطانيا لاتفاق بخصوص الحد من دور ايران المزعزع للاستقرار لاسيما في سوريا.

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واشار البيت الابيض، في بيان، نشرته وسائل اعلام، الى ان ترامب دعا، في اتصال هاتفي، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى " إبرام "اتفاق جديد وشامل يتناول جميع جوانب تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وخاصة في سوريا واليمن".

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتنفي السلطات السورية وجود قواعد عسكرية ايرانية في سوريا ، مشيرة الى وجود مستشارين ايرانيين يعملون الى جانب الجيش النظامي .

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.