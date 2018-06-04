قاد المهاجم باولو غيريرو العائد الى الملاعب بعد الايقاف بسبب المنشطات منتخب بلاده الى فوز كبير على السعودية 3-صفر في مدينة سانت غال السويسرية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعدادتهما لنهائيات كأس العالم في روسيا.

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وسجل غيريرو (34 عاما) ثنائية في الدقيقتين 41 و64 بعدما افتتح اندري كارلو التسجيل في الدقيقة 20.



ونجح غيريرو هذا الأسبوع في نيل حق المشاركة مع بلاده في مونديال روسيا، وذلك بعدما كسب الاستئناف المقدم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية التي قررت تعليق عقوبة الايقاف المفروضة عليه على خلفية فحص منشطات أظهر وجود آثار كوكايين في جسمه.



وأوقف الاتحاد البيروفي غيريرو، المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وهامبورغ الالمانيين وكورنثيانز البرازيلي، شهرا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن مباراتي ملحق اميركا الجنوبية-اوقيانيا ضد نيوزيلندا والذي ضمن عبره منتخب بلاده بطاقته الى المونديال للمرة الاولى منذ عام 1982.