أجرى وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة، يوم الاثنين، مباحثات مع وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان.

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وذكرت الهيئة، عبر صفحتها على (تويتر)، ان وفدها، برئاسة نصر الحريري، التقى وزير خارجية الأردن ، حيث دار الحديث بين الطرفين حول المستجدات السورية.

من جهته، اشار نصر الحريري، عبر صفحته على (تويتر)، الى انه "جرى بحث آخر التطورات في سوريا"، وأكد حرص المملكة على "اتفاقية خفض التصعيد في الجنوب والحفاظ على حياة المدنيين والالتزام بالحل السياسي الشامل وفقا لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ ".

ويحظى الوضع في جنوب سوريا باهتمام دولي مكثف في الفترة الأخيرة، عقب الأنباء عن تحضير النظامي لعملية عسكرية كبرى في المنطقة، حيث من المقرر عقد لقاء مزمع ثلاثي أردني روسي أميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.