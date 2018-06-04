أصدر الرئيس بشار الاسد، يوم الاحد، مرسومين بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعدين الشاغرين عن محافظتي دمشق والرقة.

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ونصت المادة (1) من المرسوم رقم 185 لعام 2018 على تحديد يوم السبت الواقع في 23 حزيران عام 2018 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دمشق عن القطاع ب.

وفي سياق متصل، اصدر الاسد المرسوم رقم 186 القاضي بتحديد يوم السبت الثالث والعشرين من حزيران 2018 لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر لمحافظة الرقة عن القطاع “ب”.

وجاء المرسومين بناء على أحكام الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يذكر أن مجلس الشعب يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.