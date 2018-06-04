قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالة حكومته، يوم الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتم تكليف عمر الرزاز خلفا له.

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وذكرت قناة (روسيا اليوم ) على موقعها الالكتروني، أن ملك الأردن عبد الله الثاني، كلّف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي.

والرزاز هو اقتصادي ووزير أردني، شغل في حكومة الملقي منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 كانون الثاني عام 2017.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها الأردن في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.