كشفت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلاَ عن مصادر وزارية، أن المصرف المركزي يعمل حالياً على إصدار قطعاً نقدية معدنية من فئة الـ50 ليرة، في وقت تعاني الأوراق النقدية من ذات الفئة من التلف والاهتراء.

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وأوضحت المصادر الوزارية ان " المصرف المركزي سيبدأ بسك النقود معدنياً من فئة الخمسين ليرة قريباً، بعد استكمال الإجراءات القانونية لذلك، على اعتبار أن تكاليف طباعة العملة الورقية عالية جداً لفئة الخمسين ليرة، إذ تكلف أكثر من قيمتها".

وبينت المصادر أن إصدار عملات معدنية بدلاً عن الورقية يسهم في "تخفيض حدة التضخم، والتخفيف من معدلات الاهتراء، كما العملة الورقية، إذ إن العمر الافتراضي للعملة المعدنية أطول بكثير من عمر العملة الورقية".

وتعاني الأوراق النقدية من فئة 50 ليرة، من الاهتراء والتلف، حيث يواجه المواطن مشكلة يومية في تصريف بعض الأوراق المالية المهترئة، وخاصة من فئة 50 ليرة.

ويأتي هذا التوجه بعدما تم الاعلان عن مشروع قانون يسمح للمصرف المركزي بإصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وذلك بعد إصدار فئة الألفين ليرة منذ فترة، في حين رد المركزي مبينا ان طرح أي عملة جديدة يتطلب سنوات من التحضير.

وكان آخر تغيير في فئات العملة الورقية، إصدار الـ2000 ليرة سورية ، على حين كان آخر تغيير بتحويل عملة ورقية إلى معدنية هو سك فئة الـ25 ليرة سورية.