أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاثنين، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب الجيش، شملت العسكريين الحاليين والمتقاعدين.

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وتضمن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2018 زيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حاليا للعسكريين .

كما اصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين، ويضاف التعويض المعيشي الممنوح لهم إلى المعاش التقاعدي بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم ويعد جزءا منه..

وكانت التصريحات الحكومية اعلنت في الفترة الاخيرة ان قرار زيادة الرواتب والأجور موجود، لكن الأولوية للقوات المسلحة.

وجاءت الزيادة بعدما قررت الحكومة، في كانون الثاني الماضي، “زيادة جعالة الإطعام لعناصر الجيش ، بنسبة 100%، على أن تتبعها زيادات متتالية.

وسبق أن طرأت عدة زيادات على الرواتب منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 كان آخرها ، المرسوم رقم 13 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في حزيران 2016، و القاضي بزيادة قدرها 7500 ل.س شهريا .

ويقاتل الآلاف من المجندين والضباط في صفوف الجيش النظامي، على جبهات مختلفة من سوريا حتى اليوم، في وقت يطالب قسم كبير من عناصر الجيش بتسريحهم بعد 7 سنوات من الاحتفاظ بهم.