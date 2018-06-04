أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن معركة الجنوب السوري التي ستخوضها القوات الجيش النظامي قريباً لن تحظى بدعم القوات الروسية .

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وأضافت قاعدة حميميم على صفحتها الرسمية، في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ان "القوات الروسية لن تدعم المعركة التي سيشنها النظامي في جنوب سوريا، في حال وجود قوات مساندة غير متفق عليها مسبقاً".

وأضافت القاعدة أن الخطوة التالية للقوات الروسية في سوريا ستعتمد على "تثبيت الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة القوات الروسية ولم يعد يتواجد فيها شرطة عسكرية روسية منعاً لحدوث أي تجاوزات للقانون".

وتناقلت وسائل إعلام مؤخراً أنباء عن قرب معركة كبرى يحشد لها الجيش النظامي في الجنوب بدرعا والقنيطرة ضد الوجود المسلح بعد أن أكمل فرض سيطرته على كامل محيط دمشق والغوطتين، فيما ردت المعارضة على ذلك واعلنت توحدها تحت مسمى "جيش الانقاذ" في المنطقة.

ونفى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق، حدوث أي اتفاق بشأن جنوب سوريا، ما لم تنسحب القوات الأمريكية من منطقة التنف، مشيرا الى ان بلاده تسعى لحل مسألة الجنوب السوري عن طريق المصالحات.

وكانت روسيا اعلنت عن التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من مناطق جنوب غرب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل، متوقعة تطبيقه خلال أيام قريبة.

ويحظى جنوب سوريا في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية ، حيث من المقرر عقدد اجتماع روسي اردني اميركي قريباً بشان بحث الوضع في المنطقة

وتشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده، فيما تخشى اسرائيل التواجد الإيراني وتواجد "حزب الله" جنوب سوريا، في وقت نفت فيه طهران وجود قوات لها في الجنوب السوري.

ويخضع جزء كبير من ريف درعا، لسيطرة تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة.