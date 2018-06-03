لقي 46 مهاجراً على الأقل مصرعهم، يوم الأحد، بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل قرقنة جنوب تونس، في وقت تمكن فيه حرس السواحل من إنقاذ 67 مهاجراً آخرين.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن "عملية الإنقاذ مستمرة وإن المهاجرين من تونس ودول أخرى."

وقال مسؤولون أمنيون إن "القارب كان يحمل نحو 180 مهاجرا من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى".

وكثيرا ما يحاول العاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا السفر من تونس إلى صقلية في إيطاليا.

وأصبحت تونس منذ العام 2017 منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الإيطالية، مع تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل وبدعم مجموعات ليبية مسلحة مما أدى إلى تراجع أعداد المهاجرين من هناك.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة على موقعها الإلكتروني إنه بحلول 30 أيار وصل 32080 شخصا إلى أوروبا بحرا حتى الآن هذا العام. وتابعت المنظمة أن نحو 660 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.

سيريانيوز