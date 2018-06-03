كشف تقرير حديث، إن "سامسونج" قد تضيف تقنية مستشعر بصمات الأصابع في شاشة هاتفGalaxy S10 القادم.

وبين تقرير صادر عن ET News الكوري، تخطط "سامسونج" لدمج مستشعر بصمات الأصابع داخل شاشة Galaxy S10.

وكانت تقارير سابقة تحدثت إن الشركة قد تجلب هذه الميزة لهواتفS9 لكن هذا لم يحدث.

وأشار التقرير أيضا إلى أن "سامسونج" كانت حذرة بشأن اعتماد تكنولوجيا بصمة داخل شاشة هواتفها.

وتعتبر الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية "فيفو" هي العلامة التجارية الوحيدة التي أدخلت تقنية بصمة الإصبع داخل الشاشة في هواتفها الذكية، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا هاتف Vivo X21 الذكي المزود بمستشعر بصمة داخل الشاشة بعد عقد شراكة مع Synapticsلتكنولوجيا بصمة الإصبع.

سيريانيوز