قامت شركتا "مايكروسوفت" و"آبل" وشركات أخرى، بتطوير شاشات "برايل" المخصصة لفاقدي البصر.

وأعلن منتدى منفذى اليو إس بى غير الهادف للربح، والمعروف اختصارا باسم (USB-IF)عن المعيار الجديد لشاشات برايل.

وقال جيف بيتي، مدير برنامج "مايكروسوفت"، "نحن نرى الفرصة التي يمكن للتقدم التكنولوجي أن يخلقها لذوى الإعاقات ولدينا مسؤولية كصناعة لتطوير طرق جديدة لتمكين الجميع من تحقيق المزيد، كما يعد وضع معيار HID لشاشات برايل أحد الأمثلة على كيفية عملنا معاً، عبر الصناعة لدفع التكنولوجيا بطريقة تفيد المجتمع وتحسن فى نهاية المطاف معدل البطالة للأشخاص ذوى الإعاقة".

وقال موقع Engadget الأمريكي، سيسهل المعيار الجديد HID على ضعاف البصر استخدام شاشات برايل عبر أنظمة التشغيل والأجهزة المختلفة، كما أنه سيزيل الحاجة إلى برامج تشغيل متخصصة أو مخصصة ويسهل عملية التطوير.

سيريانيوز