أطلقت شركة جوجل تطبيق تجريبي جديد يحمل اسم Neighborly أو "الجيران" حصريًا في مومباي بالهند.

وقال موقع gsmarenaـ ان التطبيق الجديد يساعد المواطنين بطرح أسئلة محلية للأشخاص الذين يتواجدون بالقرب منهم، مثل السؤال عن طبيب معين، أو مكانًا للحصول على قصة شعر أو مكان لشراء منتج معين.

وأوضح الموقع، انه بعد نشر السؤال على التطبيق، سيراه الأشخاص الآخرين الذين يعيشون بالقرب من المستخدم ويمكنهم اختيار الرد، ويسمح التطبيق أيضا باستخدام الصوت للتعبير عن الاستفسار بشأن أمرا معين، إذ يقوم تلقائيًا بتحويله إلى نص.

وأكدت شركة "غوغل" أن التطبيق يحمى الخصوصية، لذا لا تتم مشاركة أي من معلومات شخصية خاصة بالمستخدمين مع أي شخص، ولا توجد أيضًا طريقة لإرسال رسالة إلى شخص ما بشكل خاص ويمكن للمرء الرد فقط علنًا على الأسئلة.

وبات التطبيق متاح الآن للمستخدمين في مومباي، إلا انه لا يزال قيد التطوير ومن المرجح أن يتم إصداره على نطاق أوسع عند إصدار الإصدار الثابت.

سيريانيوز