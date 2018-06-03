أطلقت شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب" ميزة جديدة تقلل من الوقت اللازم لمشاركة الصور بين المستخدمين.

وقال موقع Gadgetsnow، انه مع الميزة الجديدة التي تحمل اسم "التحميل المتوقع"، يتم البدء بتحميل صورة إلى خادم واتس آب مقدمًا، وتوقع الصور التى من المرجح أن يرسلها المستخدم.

وعندما يقوم المستخدم بتحديد الصور التي يرغب بإرسالها، سيعثر على خيار تعديل الصور في "واتساب"، ليكون قادرا على إضافة تأثيرات على الصور قبل إرسالها، وفى حال عدم رغبة المستخدم بإضافة أي تأثيرات إلى الصور، سيتم تحميلها إلى خادم التطبيق قبل أن يضغط المستخدم فعليًا على زر الإرسال.

ولفت الموقع، إلى ان تطبيق التراسل الفوري الشهير، يهدف لتوفير بعض الوقت للمستخدم عند إرسال الصور أثناء بدء التحميل إلى الخادم.

ونظرًا لأن معظم الصور يتم إرسالها بدون أي تعديل، فإن هذه الميزة يمكن أن تعمل بشكل جيد ويمكنها أيضًا توفير الكثير من الوقت، حيث إنها تتيح مشاركة أفضل نسخة للصور على واتس آب.

وتوفرت الميزة حاليًا على نظام التشغيل iOS وسيتم طرحها لمستخدمي اندرويد قريبا.

سيريانيوز