قالت تقارير جديدة ان شركة "مايكروسوفت" تسعى للاستحواذ على موقع شركة الأكواد البرمجية الشهير GitHub والذى يعرف بـ "مخزن الأكواد".

وجاء في تقرير نشره موقع Business Insider الأمريكي، ان المحادثات بين مايكروسوفت ومسؤولين GitHub بدأت منذ فترة كبيرة، وذلك كفكرة للتسويق المشترك قبل أن يتطور الأمر إلى محادثات جادة من قبل شركة مايكروسوفت للاستحواذ على شركة GitHub.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة الى ما يصل إلى 5 مليار دولار، وذلك وفقا إلى تقييم حصلت عليه GitHub في عام 2015 والذى بلغت قيمتها حينها 2 مليار دولار.

وفي حال تمكنت شركة مايكروسوفت من إتمام الصفقة، ستصبح جزءاً لا يتجزأ من مجتمع عملاق للمطورين يضم ملايين المستخدمين، وهو الأمر الذى سيساهم في انتشار الخدمات السحابية لشركة مايكروسوفت وغيرها من المنتجات الأخرى.

ولم تعلق أي من الشركتين على الموضوع بشكل علني حتى الآن.

سيريانيوز