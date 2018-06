"علي بابا" تختبر روبوت ذاتي القيادة لشحن البضائع علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة Alibaba عن روبوت ذاتي القيادة جديد، سيكون قادرا على شحن البضائع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى العملاء.

وقال موقع The Verge الأمريكي، انه يمكن تغيير مقاس المكان المخصص للتحميل في روبوت G Plus اعتمادًا على البضائع التي سيحملها. وقالت الشركة الروبوت يمكنه أيضا توصيل الطعام الطازج، كما أنه يحتوى على نظام ملاحة مدمج يعتمد على LIDAR لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد، أما في حال شعور الروبوت بوجود المزيد من الأشخاص والسيارات القريبة بجواره، فإنه سيقلل سرعته حتى 6.2 ميل/ساعة ليترك مسافة كافية للتوقف، مع ملاحظة أن سرعة الروبوت القصوى تبلغ 9.3 ميل/الساعة. ويحتوي الروبوت على صندوق للتخزين مزود بتقنية التعرف على الوجه، تم تصميمه لبقاء الطعام دافئا، إذ يحمل الروبوت الجديد اسم G Plus. وبمجرد وصول الروبوت G Plus إلى مكان التوصيل، سيتم إيداع الطرد بشكل تلقائي، وسيكون بمقدور العميل إدخال رمز PIN واستلام الطرد. وتختبر الشركة حاليا الروبوت في مقرها بمدينة هانغتشو الصينية، حيث يمكن للروبوت حمل بضائع متعددة من أحجام مختلفة. وتتوقع الشركة أن يكون روبوت G Plus جاهزا للعمل بحلول نهاية هذا العام. سيريانيوز

