أطلقت شركة "أبل" تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل MacOS High Sierra الخاص بأجهزة كمبيوتر أبل، ويحمل الإصدار رقم 10.13.5، ويوفر ميزة مزامنة رسائل SMS معiCloud، والتي تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل مع مرفقاتها في iCloud.

وقال موقع fonearena الهندي، ان التحديث الجديد يتيح للمستخدم الحصول على النسخ الاحتياطي ومزامنة الرسائل عبر جميع أجهزة Mac وiPhone وiPad التي تعمل بأحدث تحديث للبرنامج.

وكان الأمر يتطلب من المستخدم استعادتها من نسخة احتياطية من Mac.

ومن الميزات الجديدة التي يوفرها التحديث، تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء وتحديثات الأمان.

يشار إلى أن شركة أبل طرحت في ذات الوقت تحديث 11.4 لنظام تشغيل tvOS والذى يوفر الكثير من المميزات، حيث ركز 7على دعم AirPlay 2 لمزامنة أكثر من جهاز في ذات الوقت، كما طرحت الشركة أيضًا watchOS 4.3.1 لمعالجة بعض المشاكل وأهمها تلك التي تؤدى لتوقف الساعة عن الاستجابة عند بدء التشغيل.

سيريانيوز