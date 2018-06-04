أزالت شركة "غوغل" قسم الأجهزة اللوحية من الموقع الرسمي لـ"أندرويد"، خلال تحديثه الأخير، ليبق فيه خمسة أقسام على الصفحة الرئيسية.

وقال موقع GSM الهندي، ان أي محاولة للوصول إلى صفحة الأجهزة اللوحية، خاصة للمستخدمين الذين يمتلكون رابط هذه الصفحة، ستنتهي بإعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بنظام التشغيل أندرويد.

وتشير بعض التقارير إلى أن الشركة قد بدأت تتجاهل الأجهزة اللوحية، خاصة أن المستخدمين بدأوا بفقدان الاهتمام تجاه هذه الأجهزة.

وبقي في الموقع الإلكتروني الرسمي لأندرويد، الآن خمسة أقسام فقط على الصفحة الرئيسية هي "الهواتف، والملابس، والتليفزيون، والسيارات، والمشاريع".

وكان تقرير صدر مؤخرًا كشف أن سوق الأجهزة اللوحية حقق مستوى منخفضا من الأرباح خلال الربع الأخير، حيث لم يتم شحن سوى 33 مليون وحدة فقط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28.2٪ على أساس ربع سنوي و14.9٪ على أساس سنوي.

سيريانيوز