قالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن اوتستراد حمص حماة الدولي سيفتح يوم الأربعاء القادم أمام الحركة المرورية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم الأحد عن مصدر لم تسمه قوله إن "أوتستراد حماة حمص الدولي سيفتتح الأربعاء القادم أمام الحركة المرورية بعد حل بعض المشكلات مع من تبقى من أهالي القرى على جانبيه ممن أجريت لهم تســـــــوية وضع".

وأكمل الجيش النظامي في أيار الماضي، العمل على إعادة فتح طريق حمص – حماة الذي كان مقطوعا منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

وجاء ذلك نتيجة للتوصل إلى اتفاق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بداية أيار المنصرم، بين المسلحين والقوات النظامية يقضي بإخراج الفصائل المسلحة وعوائلهم من ريفي حمص و حماه إلى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين في التسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها إضافة إلى فتح الطريق الدولي "حمص-حماة" وتأمينه من قبل الجيش.

ونص الاتفاق على فتح طريق الدولي حمص حماه خلال مدة 3 أيام اعتبارا من توقيع الاتفاق ويتم تأمين الطريق من الجيش النظامي.