تأهل البطل السابق العائد للتألق نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، للمرة 12 بعد فوزه على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو 6-3 و6-4 و6-2.

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وقاتل اللاعب الصربي، المصنف 20، بشراسة في بداية المباراة، حيث استغرقت أول ثلاثة أشواط 29 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.



واحتاج ديوكوفيتش لكسر إرسال منافسه مرة واحدة للفوز بالمجموعة الأولى رغم أن فرداسكو، الذي يلعب بيده اليسرى، سدد بعض الكرات الناجحة القوية للبقاء في المباراة لكن آماله تلاشت في المجموعة الثانية.



وحسم ديوكوفيتش، الذي أكمل فوزه بالبطولات الأربع الكبرى في باريس قبل عامين، المجموعة الثالثة وسيتطلع لمواجهة الإيطالي ماركو تشيكيناتو، الذي أقصى ديفيد جوفين من البطولة، في الدور المقبل.



وبلغ الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثانيا الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب جدا على الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و7-6 (7-4) و2-6 و6-3 و6-3.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الالماني الشاب (21 عاما) هذا الدور في بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى، لكن بعد معاناة حيث احتاج لخوض خمس مجموعات لتخطي عقبة الروسي الواعد المصنف 38 عالميا في ثلاث ساعات ونصف الساعة.



وهي المرة الثالثة على التوالي التي يضطر فيها زفيريف لخوض خمس مجموعات بعد ان وجد نفسه في الدورين الثاني والثالث متخلفا ايضا بمجموعة مقابل اثنتين امام الصربي دوشان لايوفيتش ثم البوسني دامير دزومهور.



ويواجه زفيريف الذي يشكل احد العوائق الحقيقية امام الاسباني رافيل نادال المصنف اول عالميا واللقب الحادي عشر في رولان غاروس، في ربع النهائي النمسوي دومينيك تييم الثامن الفائز على الياباني كي نيشيكوري الحادي والعشرين بواقع 6-2 و6-0 و5-7 و6-4.