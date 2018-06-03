توج نجم المنتخب البرازيلي نيمار عودته الى الملاعب بعد غيابه 3 أشهر بسبب الاصابة بتسجيله هدفا رائعا في مرمى كرواتيا (2-صفر) في المباراة الدولية الودية الاحد على ملعب أنفيلد رود في ليفربول استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا.

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ومنح نيمار التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 69 بعد 24 دقيقة من دخوله مكان باولينيو مطلع الشوط الثاني، عندما تلقى كرة من فيليبي كوتينيو فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافعين سيمي فرساليكو ودويي كاليتا-كار قبل ان يسددها قوية بيمناه في سقف المرمى.



واضاف مهاجم ليفربلو فيرمينو الهدف الثاني بطريقة أروع عندما تلقى كرة عرضية من كاسيميرو داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره ولعبها ساقطة فوق حارس مرمى موناكو الفرنسي دانيال سوباسيتش (90+3).



ولم يلعب نيمار الذي دخل مكان فرناندينيو (46)، منذ تعرضه الى اصابة بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط اضطرته الى الخضوع الى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي اسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.



وتخوض البرازيل مباراة ودية اخرى امام النمسا في العاشر من حزيران/يونيو الحالي، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.



في المقابل، تلعب كرواتيا وديا مع السنغال في الثامن من الشهر الحالي، قبل بدء مشوارها في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة الى جانب نيجيريا والارجنتين وايسلندا.