أعلن وزير التربية هزوان الوز انه سيتم تعيين الدفعة الثانية من الناجحين في مسابقة التربية في الشهر الثامن لهذا العام.

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واشار الوز، في تصريحات خلال اجتماع بالمعنيين في وزارة التربية، نشرتها صفحة رئاسة الوزراء على (فيسبوك)، ان التعيين سيتم "بعد الانتهاء من دراسة حاجات مديريات التربية ومدى توفر الشاغر والاعتماد في المحافظات خاصة في المناطق التي تحررت مؤخرا ".

ولفت وزير التربية الى انه "تم تعيين 11329 مدرس ومدرسة ممن نجحوا في المسابقة في مختلف المحافظات "

وكانت وزارة التربية وافقت، في ايار الماضي، على تعيين 133 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات لدورة الفصل الثاني من العام الدراسي 2016-2017.

كما وافقت الوزارة في أيار العام الماضي عام 2017 على تعيين 296 معلم صف من خريجي كليات التربية في المحافظات الدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2015-2016.

و سبق و خصصت وزارة التربية في العام الماضي 3100 فرصة عمل لأشخاص من مختلف المحافظات ممن تقدموا لمسابقة توظيف أجرتها الوزارة حيث تم تخصيص 50% منها لذوي الشهداء.