وجه مجلس الوزراء، يوم الأحد، بالتوسع ببرنامج الزراعات الأسرية ووتقديم دعم إضافية بقيمة مليار ليرة لتنفيذ المرحلة الثانية مع بداية الموسم الشتوي القادم.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء كلف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولجان المتابعة المركزية في المحافظات التوسع ببرنامج الزراعات الأسرية وتأمين متطلبات انتشارها من خلال تقديم دعم إضافي بقيمة مليار ليرة سورية لتنفيذ مرحلة ثانية مع بداية الموسم الشتوي القادم نظراً لدورها في تأمين مصادر دخل اضافية وزيادة الاكتفاء الذاتي للأسر الريفية.

وفي سياق آخر، كلف مجلس الوزراء، وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة تحسين الخدمات الأساسية بالمحافظات، من صحة ومياه وكهرباء واتصالات ومحروقات، ومعرفة الصعوبات التي تعاني منها لتذليلها.

وناقشت الحكومة مشروع قانون يقضي بتعديل القانون رقم 13 لعام 1990 المتعلق بنقابة الفنانين ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره إذ يتضمن مشروع القانون معالجة حالات القصور بالاختصاصات الفنية المحددة لعضوية النقابة واكتسابها وفقا للمؤهل العلمي أو التمرين والنجاح في الاختبار اضافة إلى صلاحيات النقابة ومجالسها.

كما ذكرت الوكالة، ان المجلس كلف وزارة المالية والمصرف المركزي إيجاد صيغة مناسبة لاستيفاء رسم الطابع من البنوك الخاصة وشركات التمويل الصغير لجهة تقيدها باستيفاء رسم الطابع وتسديده باعتبارها من الجهات الخاصة المكلفة استيفاءه وتوريده للخزينة العامة للدولة.

ووافق المجلس على تحديد مركز عمل عدد من العاملين لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نظراً لحاجتها إلى هؤلاء العاملين للعمل لدى فروعها في المحافظات بعد اعادة فروع المؤسسة إلى العمل في المناطق المحررة.

وكان مجلس الوزراء خصص في 27 ايار المنصرم، لجنة إعادة إعمار المناطق المحررة مؤخرا بمبلغ 50 مليار ليرة سورية ليتم صرفها حسب الأولويات لإعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية وعودة مؤسسات الدولة إلى تلك المناطق.

سيريانيوز