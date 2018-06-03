قال وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير، يوم الأحد، إنه لا يوجد نية لدى الوزارة للإطلاق حزم انترنت لخدمة "أى دي اس الـ".

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الظفير قوله خلال جلسة مجلس الشعب، إنه "لا توجد أسعار جديدة لخدمة الانترنت" نافيا وجود أي تصريح له أو لأي مسؤول في الوزارة حول هذا الموضوع.

وكان مدير الإدارة التّجاريّة في الشّركة السّوريّة للاتّصالات أحمد سنبل، قال ان الشركة تتجّه حالياً للتحضير لإطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع «بحسب الاستهلاك» لتحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة وبأجور مختلفة.

وبين الظفير أن "الوزارة ستطبق سياسة جديدة تضمن الاستخدام العادل لخدمات الانترنت من قبل جميع المشتركين، وهي لا تعني بأي شكل من الأشكال وجود باقات أو حزم"، لافتا إلى أن "15 بالمئة من مستخدمي الانترنت في سوريا يستهلكون 80 % من الحزم التي تدفع ثمنها الوزارة بالقطع الأجنبي".

ونفت وزارة الاتصالات والتقانة، في وقت سابق من أيار الماضي، أنباء عن رفع أجور الانترنت عبر تحويله إلى باقات محدودة وغير محدودة.

وكانت السورية للاتصالات رفعت أسعار الانترنت "أي دي اسل ال" لدى مزود الشركة "تراسل"، في نيسان 2017، بذريعة ضمان استمرارية الخدمة بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين، وليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين.

سيريانيوز