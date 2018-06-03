أعلنت وزارة النقل عن تخفيضات بقيمة 50% على أجور نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية جواً.

وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته على صفحة رئاسة الوزراء الرسمية في موقع (فيس بوك) أنها "قررت خفض البدلات المترتبة على طائرات الشحن للمحاصيل الزراعية بقيمة/50%/ من البدلات المنصوص عليها بالمرسوم رقم /404/ لعام 2000 م تشجيعاً للصادرات الزراعية السورية.

وأضافت أنه "تم التعاقد لإصلاح محركات طائرات ال (ATR ) تمهيداً لإعادة وضعها بالخدمة خلال الأشهر القادمة".

وأشارت وزارة النقل إلى أن "هذه الطائرة ( ATR ) ستخصص بشكل أساسي للنقل الجوي الداخلي وللدول المجاورة".

وكانت وزارة النقل أعلنت في وقت سابق عن قرار إلغاء الرخص الزراعية و الصناعية ووحدتها في رخص عامة و خاصة بهدف تحسين واقع قطاعات النقل والاستمرار في تقديم و تحسين الخدمات.

وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا إلى تدهور القطاع الزراعي و نقص عدد من أنواع المحاصيل الزراعية جراء نقص المحروقات ومياه الري و غلاء الأسعار للأسمدة و المبيدات الحشرية وارتفاع أجور النقل وتحول الكثير من المساحات الزراعية إلى ساحات معارك واندلاع حرائق بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية و الغابات.

سيريانيوز