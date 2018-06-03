دارت معارك، يوم الاحد، بين الجيش النظامي وعناصر "داعش"، في منطقة البوكمال بريف دير الزور، بعد محاولة من الاخيرة التسلل الى المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "وحدة من الجيش النظامي اشتبكت مع مجموعة من تنظيم "داعش" تسللت من اتجاه الحدود السورية العراقية إلى قرية الشعفة على الضفة الشرقية لنهر الفرات وانتهت الاشتباكات بسقوط أفراد المجموعة المسلحة بين قتيل ومصاب".

وأضافت أن "وحدة من الجيش تصدت لمحاولة تسلل مجموعات مسلحة إلى قرية الحسرات شمال مدينة البوكمال ".

ونفذت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة في التاسع من أيار الجاري، عملية عسكرية في بادية دير الزور من جيوب مسلحي "داعش" وبسطت سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 1500 كم مربع بعد أن تمكنت من تطهير مناطق الفيضة وفيضة بن موينع والطماح إلى الجنوب الغربي من دير الزور.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.

سيريانيوز