سقط ضحايا، مساء السبت، جراء وقوع انفجارين في مدينة الرقة وريفها.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت بعدما زرعها مجهولون بسيارة تابعة لأحد مسؤولي "قسد"، في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، مما اسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي "قسد"

وتحدثت مواقع كردية ان السيارة انفجرت في ناحية عين عيسى ، حيث بدأت قوات "الاسايش" بالتحقيق في ملابسات الحادثة

ويأتي التفجير بعد أيام على اصابة عدد من مسلحي قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، جراء انفجار وقع في مدينة الحسكة.

وفي سياق متصل، اعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، عبر موقعها الالكتروني، ان مجموعات مسلحة مجهولة الهوية قامت برمي قنبلة يدوية على مدنيين كانوا يركبون دراجة نارية وسيارة فان في شارع سيف الدولة بمدينة الرقة، أدت لوقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين

واشارت "قسد" الى انها وقوى الأمن الداخلي تلاحق الفاعلين لكي تلقي القبض عليهم.

وشهدت عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" في الفترة الاخيرة انفجارات بواسطة عبوات ناسفة او سيارات مفخخة، اسفرت عن سقوط ضحايا.