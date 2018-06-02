بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل السبت على صديقه الفرنسي ريشار غاسكيه السابع والعشرين 6-3 و6-2 و6-2.

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وهذا الفوز الـ82 لنادال في رولان غاروس، الساعي الى لقبها الثاني تواليا والحادي عشر في مسيرته، مقابل هزيمتين فقط في الدور الرابع عام 2009 (السويدي روبن سودرلينغ) وربع نهائي 2015 (الصربي نوفاك ديوكوفتيش، وانسحاب من الدور الثالث عام 2016 بسبب الاصابة (قبل لقاء مواطنه مارسيل غرانويرز).



وأكد نادال (31 عاما) تفوقه التام على غاسكيه، صديقه منذ أن كانا يافعين، بتحقيقه فوزه الـ16 على الفرنسي من أصل 16 مواجهة بينهما، محطما في طريقه رقمه الشخصي من حيث عدد المجموعات المتتالية التي فاز بها في رولان غاروس (34)، واقترب من الرقم القياسي الذي سجله السويدي بيورن بورغ (41) بين 1979 و1981.



ويلتقي نادال في الدور الرابع الألماني المغمور ماكسيميليان مارترر (22 عاما و70 عالميا)، والذي تغلب على الأستوني يورغن تسوب 6-2 و6-1 و6-4 وبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام.



ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من حزيران، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، والثامن في دورة روما الايطالية.