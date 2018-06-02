بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، حاملة الرقم القياسي بعدد الالقاب الكبرى في عصر الاحتراف (23)، الدور الرابع (ثمن النهائي) لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوزها السهل على الألمانية جوليا غورغيس الحادية عشرة 6-3 و6-4.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واحتاجت سيرينا، المصنفة أولى عالميا سابقا والعائدة حديثا من إجازة أمومة امتدت لأكثر من عام، الى ساعة و16 دقيقة فقط لتحجز بطاقتها الى الدور الرابع، حيث ستتواجه مع غريمتها الروسية ماريا شارابوفا الفائزة السبت ايضا على التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة بنتيجة سهلة 6-2 و6-1، في مباراة لم تستمر أكثر من 59 دقيقة.



وخلافا لمباراتها في الدور الثاني حين تخلفت بمجموعة امام الاسترالية اشلي بارتي قبل ان تنتفض وتحسم اللقاء، لم تجد الأميركية البالغة 36 عاما صعوبة في حسم مواجهتها الأولى مع غورغيس منذ 2011، محققة فوزها الثالث على الالمانية من أصل ثلاث مواجهات بينهما.



والأهم سيكون في الدور المقبل عندما تستعيد سيرينا، وصيفة البطولة الفرنسية لعام 2016 وبطلة 2002 و2013 و2015، خصومتها مع شارابوفا بطلة 2012 و2014 والتي تشارك للمرة الأولى في رولان غاروس منذ عودتها الى المنافسات العام الماضي من إيقاف 15 شهرا على خلفية المنشطات.



والتقت شارابوفا وسيرينا 21 مرة سابقا، وتتفوق الأميركية بشكل كبير بفوزها في 19 مباراة، منها 18 تواليا.



وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في ايلول، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة، وذلك بعدما تراجعت الى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.