قلب منتخب النمسا الطاولة على نظيره الألماني بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1، في المباراة الودية التي جمعهما السبت في إطار استعدادات الماكينات لمونديال روسيا، منتصف هذا الشهر.

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وسجل هدفي النمسا كل من مارتن هينتيرجير (53)، وأليساندرو شوبف (69)، الذين يلعبان لناديي أوجسبورج وشالكه الألمانيين على الترتيب، فيما أحرز مسعود أوزيل هدف المانشافت الوحيد (11).



وافتتح مسعود أوزيل التسجيل للمنتخب الألماني، بعد خطأ فادح من الحارس يورج سيبنهاندل الذي مرر كرة خاطئة لتذهب إلى نجم آرسنال الذي سدد كرة قوية في المرمى.



وأضاع جوليان براندت، فرصة تسجيل الهدف الثاني للمانشافت، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس حولها بصعوبة إلى ركلة ركنية.



وسجل مارتن هينتيرجير هدف التعادل للنمسا في الدقيقة 53 بطريقة رائعة، إذ استقبل عرضية ألابا التي جاءت من ركلة ركنية بتسديدة صاروخية في المرمى لا تصد ولا ترد.



وأضاف أليساندرو شوبف، الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 69، بعدما أحسن استغلال تمريرة زميله شتيفان لاينر، بالتسديد المباشر في الشباك.