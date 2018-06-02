سقط قتلى، جراء شن طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قصفاً، يوم الجمعة، على ريف الحسكة الجنوبي.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر اهلية قولها ان " طائرات التحالف استهدفت أهالي قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة".

وكانت طائرات التحالف قصفت، في الأول من الشهر الماضي، قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب بمقتل 25 مدنيا واصابة العشرات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.