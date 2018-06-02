أفادت صحيفة إيرانية، نقلا عن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إيران تدعم مساعي لفرض سيطرة النظام السوري على جنوب سوريا، وسط تقارير تفيد بأن دمشق تعد لهجوم عسكري كبير في المنطقة.

وذكرت صحيفة (شرق) الإيرانية في عددها الصادر يوم السبت، أن علي شمخاني أكدّ ان بلاده "تدعم بشدة الجهود الروسية لطرد الإرهابيين من منطقة الحدود السورية الأردنية وجعل المنطقة تحت سيطرة الجيش السوري ".

وكرر أيضا "نفي إيران وجود مستشارين عسكريين لها في هذه المنطقة".

وتقول إسرائيل أن إيرانيين يعملون في المنطقة قرب حدودها، في حين تنفي ايران اي تواجد لقواتها في المنطقة، في وقت شددت موسكو على انتشار القوات السورية وحدها في الجنوب السوري.

ويحظى الوضع جنوب سوريا باهتمام مكثف في الفترة الأخيرة، عقب الانباء عن تحضير النظامي لعملية عسكرية كبرى في المنطقة، حيث من المقرر عقد لقاء مزمع ثلاثي اردني روسي اميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما اعلنته الخارجية الروسية.

وقال شمخاني للصحيفة "قلنا من قبل إنه ليس هناك وجود لمستشارين عسكريين إيرانيين في جنوب سوريا ولم نشارك في عمليات في الآونة الأخيرة ".

وتعتبر إيران تواجد قواتها في سوريا أمر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما إسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

سيريانيوز