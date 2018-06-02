قال "المرصد السوري لحقوق الانسان" السبت أن ثلاثة من أعضاء لجان المصالحة التابعة للحكومة لقوا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون عليهم في محافظة درعا جنوب البلاد

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وأشار المرصد إلى أن المسؤولين الثلاثة قتلوا برصاص المسلحين على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي".

وحذر نشطاء مؤخرا من عجز الفصائل المسلحة المسيطرة على المنطقة عن ضبط الأوضاع الأمنية ومنع تكرار هجمات كهذه، حيث يعمد مجهولون إلى تنفيذ عمليات اختطاف واغتيال وزرع عبوات ناسفة على الطرق.

يشار الى ان ضحايا عمليات الاغتيال التي نفذت في جنوب سوريا ارتفع الى 18 شخصا منذ إلقاء الجيش النظامي في 25 ايار الماضي منشورات تدعو المسلحين المسيطرين على المنطقة إلى نزع السلاح والمصالحة.