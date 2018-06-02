أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت، أن "بلاده ستواصل العمليات العسكرية ضد الإرهاب حتى القضاء عليه داخل البلاد وفي الدول المجاورة".

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ونقلت وسائل إعلامية، عن بن علي يلدريم ،قوله في كلمة ن "أنقرة لن تتهاون مع زعزعة أمن واستقرار الشعب التركي".

وصرح يلدريم بأن جهات عديدة تحاول حاليا من خلال الحملات المالية إلحاق الضرر بتركيا، مضيفا "لكنهم حتما سيفشلون ".

وبدأت تركيا عملية عسكرية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين. بريف حلب

وسبق أن اعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو توصل بلاده لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بشأن منبج ، حيث سيشرف البلدان على انسحاب مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من البلدة، تلاه تهديد تركي بطرد المقاتلين الاكراد مالم يتم تطبيق الاتفاق.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.