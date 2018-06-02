الذهب يعاود انخفاضه.. والغرام يسجل 16200 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم السبت، انخفاضه حيث وصل سعر غرام الـ21 قيراط الى 16200 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط بـ16200 ليرة للمبيع، و16100 ليرة للشراء. وحددت الجمعية سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط بـ13886 ليرة للمبيع، و13786 ليرة للشراء. وكان الذهب سجل يوم الخميس الماضي سعر 16300 ليرة للمبيع. سيريانيوز

2018-06-02 06:46:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق